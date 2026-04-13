Van'da kar yağışı; 93 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

VAN kırsalında dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 93 yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı.

Kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 2 bin 350 rakımlı Başkale ilçe merkezindeki kar kalınlığı 15 santimetreyi ulaştı. Yoğun yağış nedeniyle 37 mahalle ve 56 mezra yolu ulaşıma kapanırken, Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri yolların yeniden açılması için çalışma başlattı. Karayolları ekipleri de sorumluluk alanlarında bulunan Van-Hakkari ve Van-Erciş kara yollarında kar temizleme ve tuzlama çalışması yürüttü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı