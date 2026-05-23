Van'ın kültürü düzenlenen programla tanıtıldı

Van'ın geleneksel el sanatları, yemek kültürü ve türküleri, TRT1'de yayınlanan 'Alişan ile Hayata Gülümse' programında tanıtıldı. Programa katılan isimler, Van kahvaltısı ve unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını da tanıtarak oturma gecesinde yöresel türküler seslendirdi.

Programa konuk olan Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selma Biçek, Van Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Koordinatörü İkram Kali, Van Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Esin Tekin Baran ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Ses Sanatçısı Emre Güzeldere, kentin yemek kültürü ve türkülerini tanıttı.

Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarına ve Van kahvaltısına da yer verilen programda oturma gecesiyle de yöreye özgü türküler seslendirildi.

Biçek, kent kültürünün tanıtıldığı program için destek sunan Van Valisi Ozan Balcı ve AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel
