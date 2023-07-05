Van'ın İpekyolu ilçesindeki Samancılar Sitesi'nde çıkan yangına müdahale ediliyor

Van'ın İpekyolu ilçesinde bulunan Samancılar Sitesi'nde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı ve bölgeye sevk edilen ekipler tarafından söndürülmeye çalışılıyor. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi.