Van'ın Başkale ilçesinde kar nedeniyle kapalı olan mahallelerin yolu açıldı
Van'ın Başkale ilçesine 40 kilometre mesafedeki Yukarı Dallı ile Doyum mahallelerinin yolunun açılması için karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Zor şartlarda çalışan ekipler, 2 günden bu yana yürüttükleri çalışma sonucu 2 mahallenin yolunu açtı ve genişletme çalışmalarını sürdürüyor.
Van'ın Başkale ilçesinde kar nedeniyle uzun süredir kapalı olan mahallelerin yolu ekiplerin çalışması sonucu açıldı.
İlçeye 40 kilometre mesafedeki Yukarı Dallı ile Doyum mahallelerinin yolunun açılması için karla mücadele ekiplerince çalışma başlatıldı.
Kar kalınlığının bazı kısımlarda iş makinelerinin boyunu aştığı yolda zor şartlarda çalışan ekipler, 2 günden bu yana yürüttükleri çalışma sonucu 2 mahallenin yolunu açtı.
Ekipler, genişletme çalışmalarını sürdürüyor.