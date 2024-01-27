Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar nedeniyle 88 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar nedeniyle 88 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu ilçede belediye ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.
Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar nedeniyle 88 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
İlçede dün başlayan kar, etkisini sürdürüyor.
Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu ilçede tek katlı ev ve arabalar karla kaplandı.
Belediye ekipleri kapanan 88 yerleşim birimi ile ilçe merkezindeki yollarda karla mücadele çalışması başlattı.
Esnaf ve vatandaşlar, iş yerlerinin önündeve çatılarda biriken kar yığınlarını temizledi.