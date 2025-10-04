Van Hudut Hattında Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Van hudut hattında 1 kilo 995 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 1 kilo 995 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu madde, Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Açıklamada, "Hudut birliklerimiz, keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdürüyor" denildi.