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MSB: Van hudut hattında 44 kilo uyuşturucu ele geçirildi

MSB: Van hudut hattında 44 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 44 kilo 635 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Van hudut hattında 44 kilo 635 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hudutlarımızın güvenliğini muhafaza etmek ve yasa dışı faaliyetlere geçit vermemek adına yürüttüğü kararlı görevini azimle sürdürüyor. Hudut kartallarımız, Van hudut hattında icra ettiği arama tarama faaliyeti kapsamında 44 kilo 635 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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