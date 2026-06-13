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MSB: Van hudut hattında 290 kilo uyuşturucu ele geçirildi

MSB: Van hudut hattında 290 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Van hudut hattında yapılan aramada 290 kilo 665 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Van hudut hattında 290 kilo 665 gram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hudut birliklerimiz, vatanımızın güvenliği için 7/24 keşif, gözetleme ve devriye görevini kararlılıkla sürdürüyor. Son olarak Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde, 15 adet çuval içerisinde toplam 290 kilo 665 gram uyuşturucu madde tespit edildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, gerekli işlemlerin yapılması üzere Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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