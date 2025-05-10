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Van Hudut Hattında 22 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Van Hudut Hattında 22 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 22 kilo 277 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu, Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Van hudut hattındaki arama tarama faaliyetinde 22 kilo 277 gram uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, hudut birliklerinin keşif, gözetleme ve devriye faaliyetleri, 7 gün 24 saat aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 22 kilo 277 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu, Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel
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