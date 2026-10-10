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Van Hollen, Batı Şeria'da öldürülen ABD'liler için örtbas iddiasına soruşturma istedi

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Demokrat Senatör Chris Van Hollen, Batı Şeria'da öldürülen Amerikalılar hakkındaki bilgilerin ABD'nin İsrail Büyükelçiliğince örtbas edildiğini öne sürüp soruşturma talep etti. Huckabee'nin Netanyahu hükümetini korumak için bilgileri örtbas ettiğini savundu.

ABD'li Demokrat Senatör Chris Van Hollen, işgal altındaki Batı Şeria'da öldürülen Amerikalılara ilişkin bilgilerin "ABD'nin İsrail Büyükelçiliğince örtbas edildiğini" öne sürerek, ABD Senatosunda "bu örtbas girişiminin" soruşturulmasını talep etti.

Van Hollen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, Amerikan vatandaşlarının öldürülmesiyle ilgili bilgileri gizliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Demokrat Senatör, "(ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike???????) Huckabee ve onun bu konudaki yetkili temsilcisi, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetini ve İsrail hükümetini korumak amacıyla bu bilgileri örtbas ediyor." ifadesini kullanarak, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesinden "bu örtbas girişimini soruşturmasını" talep etti.

ABD Başkanı Donald Trump ve yönetiminin halihazırda "İsrail hükümetini koruyup örtbas ettiğini" kaydeden Van Hollen, "Eğer öldürülen Amerikan vatandaşlarının hakkını savunmazsak, bu durum ister Batı Şeria'da ister dünyanın başka bir yerinde olsun, haksız yere öldürülen hiç kimseyi savunamayacağımızı gösterir." görüşünü paylaştı.

Kaynak: AA
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