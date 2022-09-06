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Van yerel haberi | Van Gölü'nde kartpostallık günbatımı

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Van haberleri: - Van Gölü'nde kartpostallık günbatımı Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'ndeki günbatımı kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

- Van Gölü'nde kartpostallık günbatımı

VAN - Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'ndeki günbatımı kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

3 bin 755 kilometrekarelik yüzölçümü, bin 646 metrelik rakımı ile Türkiye'nin en büyük gölü ve sodalı özelliğiyle de dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde özellikle yaz aylarında oluşan günbatımı izleyenleri hayran bırakıyor. Akşam saatlerinde güneşin ufuk noktasına yaklaşması ile oluşan kızıllık göz alıcı bir renge bürünürken, düğün fotoğrafçılarının da ilgi odağı oluyor.

(MOY-MSA-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Onur Yavrutürk - Güncel

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