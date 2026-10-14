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Van Gürpınar'da kaçak kazıda 5 şüpheli suçüstü yakalandı, 7 patlayıcı imha edildi

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Van Gürpınar'da kaçak kazıda 5 şüpheli suçüstü yakalandı, 7 patlayıcı imha edildi
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Van'ın Gürpınar ilçesinde define için kaya mezarında kaçak kazı yaptıkları belirlenen 5 şüpheli, jandarma operasyonuyla suçüstü yakalandı. Kazı alanında 7 el yapımı patlayıcı ve çok sayıda ekipman ele geçirildi; patlayıcılar imha edilip şüpheliler adliyeye sevk edildi.

VAN'ın Gürpınar ilçesinde, define bulmak amacıyla kaya mezarında kaçak kazı yapan ve el yapımı patlayıcı kullanıp tarihi esere zarar veren 5 şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Operasyonda, 7 el yapımı patlayıcı ile kazıda kullanılan çok sayıda ekipman ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Gürpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürpınar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda tarihi eser kaçakçılığını ve izinsiz kazı faaliyetlerini önlemeye yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Üçdoğan Mahallesi'nin kırsal kesimindeki kaya mezarında define bulmak amacıyla kaçak kazı yapıldığı ve el yapımı patlayıcı kullanılarak tarihi eserin tahrip edildiği belirlendi. Ekiplerin düzenlediği operasyonda; M.Y. (53), G.A. (46), B.D. (47), Y.B. (47) ve M.K. (58) isimli 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

ÇOK SAYIDA EKİPMAN ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin yanında ve kazı alanında yapılan aramalarda; 7 boru tipi el yapımı patlayıcı, 1 alan tarama cihazı, 1 yılan kamera, 1 jeneratör, 1 metal dedektörü, 2 hilti, 1 darbeli matkap, 1 balyoz, 1 murç, 1 akü, 8 matkap bataryası, 35 metre kablo, 2 hilti ucu, 1 çelik silikon, 1 silikon tabancası, 5 litre benzin, 1 powerbank, 1 el feneri, 1 sırt çantası, 1 ahşap çubuk, 1 çift eldiven, 3 batarya şarj istasyonu ve 3 elektrik bandı ele geçirildi.

EL YAPIMI PATLAYICILAR İMHA EDİLDİ

Ele geçirilen el yapımı patlayıcılar, İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından gerekli güvenlik önlemleri alınıp imha edildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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