Van Gölü'nden 1 milyon metreküp dip çamuru çıkarıldı

VAN Gölü'nü kirlilikten arındırmak için başlatılan çalışmalar kapsamında şu ana kadar gölden 1 milyon metreküp dip çamuru ve balçık çıkarıldı.

VAN Gölü'nü kirlilikten arındırmak için başlatılan çalışmalar kapsamında şu ana kadar gölden 1 milyon metreküp dip çamuru ve balçık çıkarıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi'nin Van Gölü'nün korunmasına yönelik başlattığı çalışmalar devam ediyor. Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nün kirlilikten arındırmak için geçen yıl gölde başlayan 1'inci etap dip çamuru ve balçık çalışması tamamlanırken, 2'nci ve 3'üncü etaplarda da çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın koordinasyonunda uzun süredir titizlikle sürdürülen temizlik çalışmasında bugüne kadar yaklaşık olarak 1 milyon metreküp balçık ve dip çamuru temizliği yapıldı.