Van Gölü'nde Kaçak Avlanan 1 Ton 970 Kilogram İinci Kefali Ele Geçirildi

Van Gölü'nde Kaçak Avlanan 1 Ton 970 Kilogram İinci Kefali Ele Geçirildi
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Van'da yapılan denetimlerde, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri tarafından 1 ton 970 kilogram kaçak avlanmış inci kefali ele geçirildi. Ekipler, üreme döneminde balıkların korunması için önemli faaliyetlerde bulunuyor.

Van'da jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde kaçak avlanan 1 ton 970 kilogram inci kefali ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Van Gölü'nde yaşayan ve üremek için 15 Nisan-15 Temmuz döneminde tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasının engellenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, devriye faaliyetleri, hava araçları, bot ve termal kameralarla yaptıkları denetimlerle inci kefallerinin üreme döneminde korunmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda, 1-14 Haziran'da düzenlenen 22 operasyonda 1 ton 970 kilogram kaçak avlanmış balık, farklı büyüklüklerde ağ ve koruyucu tulum ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 16 şüpheli hakkında işlem başlatıldı, 205 bin 360 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
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