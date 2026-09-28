Haberler

Van Ferit Melen Havalimanı'nda şüpheli, 2 kilo 100 gram uyuşturucuyla tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van Ferit Melen Havalimanı'nda şüpheli, 2 kilo 100 gram uyuşturucuyla tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van Ferit Melen Havalimanı'nda bir şüphelinin üzerinde ve valizinde yapılan aramada 2 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Van Ferit Melen Havalimanında bir şüphelinin üzerinde ve valizinde 2 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubelerince yürütülen çalışmalar kapsamında Van Ferit Melen Havalimanında bir şüphelinin üzerinde ve valizinde arama yapıldı.

Aramada 2 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
Fenerbahçe'nin eski yıldızı tarih yazdı! Bu adam gerçekten futbolcunun kralı

Fener'in eski yıldızı tarih yazdı! Bu adam gerçekten futbolcunun kralı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kütahya'da kavşakta feci kaza kamerada! 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Kavşakta kafa kafaya çarpıştılar! 2 kişi öldü, o an kamerada
Altın madalyayı kazandı, jest ve mimikleri olay oldu

Altın madalyadan çok bu sevinci konuşuldu
Fatih Terim'den Vincenzo Montella hakkında dikkat çeken sözler

TFF'nin Montella için aldığı karara yaptığı yorum büyük ses getirdi
Sedat Peker için büyük hazırlık

Sedat Peker için büyük hazırlık
“Sıcakladım” deyip elbisesini çıkardı, çalışanlar müdahale edince sinirden köpürdü

Restoranda akılalmaz görüntü! Soyunmaya başlayınca ortalık karıştı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, SDD'den ihraç edildi

Kılıçdaroğlu'na şok! SDD'den ihraç edildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı BM'de çocukların dijital güvenliğini gündeme taşıdı

Dijital tehlike kapıda: Dünya liderlerinin eşleri çocuklara ses oldu