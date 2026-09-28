Van Ferit Melen Havalimanı'nda şüpheli, 2 kilo 100 gram uyuşturucuyla tutuklandı

Van Ferit Melen Havalimanı'nda şüpheli, 2 kilo 100 gram uyuşturucuyla tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van Ferit Melen Havalimanı'nda bir şüphelinin üzerinde ve valizinde yapılan aramada 2 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Van Ferit Melen Havalimanında bir şüphelinin üzerinde ve valizinde 2 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.
Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubelerince yürütülen çalışmalar kapsamında Van Ferit Melen Havalimanında bir şüphelinin üzerinde ve valizinde arama yapıldı.
Aramada 2 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.