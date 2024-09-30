Havalimanında yangın paniği! Yolcular tahliye edildi, seferlerde gecikmeler yaşandı

Van Ferit Melen Havalimanı'nın bekleme salonu, sabah saatlerinde dumanla kaplandı. Yetkililer tarafından yolcular dışarı çıkartılırken, bir uçak seferinde ise gecikme yaşandı.

ELEKTRİK PANOSUNDAN KAYNAKLANDI

İtfaiye ekiplerinin geldiği olay yerinde dumanın elektrik panosundan kaynaklandığı belirlendi. Yoğun dumanın tahliyesiyle havalimanı sorunsuz şekilde hizmet vermeye devam ediyor.