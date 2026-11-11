Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Van Erciş'te SYDV eski müdürünün de aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van Erciş'te sahte evrakla SYDV eski müdürünün de bulunduğu 5 şüpheli zimmet ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından tutuklandı. Müfettiş incelemesinde 2025 yılında ihtiyaç sahiplerine dağıtılması gereken 9 bin 540 ton kömür ve 138 ton patatesin ilçeye hiç gelmediği belirlenmişti.

Van'ın Erciş ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) eski müdürünün de aralarında bulunduğu 5 şüpheli, "zimmet" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından tutuklandı.

Başsavcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte evrakla Erciş SYDV'de dolandırıcılık yapıldığı iddiasına ilişkin eski vakıf müdürü S.K, vakıf görevlileri M.D, T.B, C.A. ile esnaf M.Z.İ, F.Y. ve Ö.A. hakkında soruşturma başlattı.

Erciş Kaymakamlığının durumu iletmesi üzerine Van Valiliği de iddiaların araştırılması için müfettiş talep etti.

Müfettişlerin incelemeleri sonucu, 2025 yılında ihtiyaç sahiplerine dağıtılması gereken 9 bin 540 ton kömür ve 138 ton patatesin ilçeye hiç gelmediği belirlendi.

Şüphelilerin mali verilerinin incelenmesi amacıyla 12 Ekim'de Mali Suçları Araştırma Kurulundan talep edilen raporda da şüpheliler arasında yoğun para transferinin olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine 7 Kasım'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden eski vakıf müdürü S.K'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi "zimmet" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 13 sitede yayınlandı.
Oyuncu Yılmaz Bayraktar'a ev sahibinden 6 kat kira talebi! Mahkeme kararını verdi11

Ünlü oyuncu İstanbul'un göbeğinde 4 bin 250 TL'ye oturuyormuş!

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akaryakıtta çifte indirim müjdesi

Gece yarısı indirim geliyor! Rakam netleşti
Üst düzey yöneticiyi otelde böyle bastılar! İğrenç planı bozuldu

Üst düzey ismi otelde böyle bastılar! İğrenç plan son anda bozuldu
İran'dan tansiyonu yükseltecek açıklama! '7 şart yerine getirilmezse...'

İran'dan tansiyonu yükseltecek açıklama! "Yerine getirilmezse..."
Fon soruşturmasında 3 tutuklama daha28

Devletin en kritik kurumu DDK'nın eski başkanı dahil 3 tutuklama
Türk kökenli kadın DNA testi yaptırdı! 200 kardeşi olabileceğini öğrendi

Bir DNA testiyle hayatı altüst oldu! 200 kardeş sürprizi
Altında dengeler değişti! Fed'den piyasaları sarsan mesaj

Piyasalar güne büyük sürprizle uyandı!
12 yaşındaki kızı silah tehdidiyle boş araziye götürürken yakalandı

Okul yolunda dehşet! Küçük kızı silahla kaçırırken olanlar oldu