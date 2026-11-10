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Van Erciş'te otomobilin çarptığı 61 yaşındaki kadın öldü, sürücü gözaltına alındı

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Van Erciş'te otomobilin çarptığı 61 yaşındaki kadın öldü, sürücü gözaltına alındı
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Van'ın Erciş ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 61 yaşındaki kadına otomobil çarptı. Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybederken otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Van'ın Erciş ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Gülşen Gündüz (61), hayatını kaybetti. Kaza sonrası çalan Gündüz'ün cep telefonunu açan vatandaşın, arayan kişiye acı haberi vermekte zorlandığı anlar kameralara yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Erciş ilçesi Salihiye Mahallesi, Van-Ağrı kara yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki 06 DFM 388 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Gülşen Gündüz'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Gündüz'ü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen Gündüz, hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

TELEFONU AÇAN VATANDAŞ ACI HABERİ VERDİ

Bu sırada kazada ölen Gülşen Gündüz'ün yerdeki cep telefonu çaldı. Çevredeki vatandaşlardan biri, telefonu açarak arayan kişiye cevap verdi. Vatandaş Gündüz'ün yakınlarına üzücü haberi vermekte zorlanırken, hastaneye gelmelerini istedi. Vatandaşın o anları ise kameralara yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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