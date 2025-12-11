Haberler

Van'da 6 araç zincirleme kazaya karıştı; 5 yaralı

Erciş kara yolunda meydana gelen zincirleme kazada 1'i çocuk, 5 kişi yaralandı. Buzlanma nedeniyle kontrolünü kaybeden TIR'lar, arka arkaya gelen araçlarla çarpıştı.

Erciş kara yolunda buzlanma nedeniyle 3'ü TIR, 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i çocuk, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Van-Erciş kara yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Erciş'ten Van yönüne giden şoförü ve plakası belirlenemeyen TIR, yoldaki buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak, refüje çarptı. Arkadan gelen 2'si TIR, 5 araç da duramayınca zincirleme kaza yaşandı. Kazada, araçlardaki 1'i çocuk, 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ekipler tarafından araçlardan çıkartılıp ambulansla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. TIR'ların taşıdığı gıdalar yola savrulurken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
