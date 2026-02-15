Haberler

Van'da 76 yerleşim yerinin yolu kapandı; kırsal mahallede evler kara gömüldü

Güncelleme:
Van'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 76 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için ekipler çalışmalara başladı. Erciş ilçesindeki Sabanbüken Mahallesi'nde kar kalınlığı 2 metreyi aştı.

VAN'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 76 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için ekipler çalışma başlatırken, Erciş ilçesine bağlı Sabanbüken Mahallesi'nde tek katlı evler adeta kara gömüldü.

Kentte dün etkili olan kar yağışı, kırsal mahallelerde hayatı olumsuz etkiledi. Kardan dolayı 31 mahalle ile 45 mezra yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışının en etkili olduğu noktalardan biri olan Erciş'e yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Sabanbüken Mahallesi'nde kar kalınlığı önceki yağışlarla birlikte 2 metreyi aştı. Tek katlı evlerin pencerelerine kadar yükselen kar nedeniyle mahalleli evlerine ve ahırlarına ulaşabilmek için uzun süre kürekle kar temizledi. Kapı girişlerini açmaya çalışan vatandaşlar, zorlu kış şartlarına rağmen günlük yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

Mahallelilerden Zafer Yaşar (38), bu yıl son zamanların en yoğun kar yağışının yaşandığını belirterek, "Yerdeki kar kalınlığı neredeyse 2 metreyi aştı. Evimizden çıkabilmek için sürekli kürekle kar temizliyoruz. Burada hayat durma noktasına geldi diyebiliriz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
