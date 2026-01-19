Haberler

Van'da 283 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 283 yerleşim yeri ile ulaşım sağlanamıyor. Kapanan yolların açılması için karla mücadele ekipleri yoğun bir şekilde çalışıyor.

VAN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 283 yerleşim yeri ile ulaşım sağlanamıyor. Kapanan yolların açılması için ekipler yoğun bir çalışma yürütüyor.

Van'ın kırsal ilçelerinde dün gece kar yağışı etkili oldu. Kardan dolayı 116 mahalle ve 167 mezra yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için karla mücadele ekipleri yoğun bir çalışma yürütürken, kar kalınlığı yüksek kesimlerde yaklaşık 50 santimetreye kadar ulaştı. Kar yağışının etkili olduğu ve kırsal mahalle yollarının kapalı olduğu Çatak, Bahçesaray, Muradiye, Erciş ve Özalp ilçelerinde belediye ekipleri de trafikte aksama yaşanmaması için cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İstanbul'da ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Kar şiddetini artırdı, İstanbul için ilk yasak haberi geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Victor Osimhen İstanbul'a geldi

Galatasaray taraftarının beklediği haber geldi
İran'daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi

Bunun adı katliam! Ortaya çıkan rapor doğruysa vay ülkenin haline
Herkes ayakta alkışladı! Sadettin Saran'dan maç sonuna damga vuran sözler

Maç biter bitmez söyledikleriyle taraftarı coşturdu
Mesajla ortaya çıkan iki kadın cinayeti! Katilleri aynı isim çıktı

Mesajla ortaya çıkan iki kadın cinayeti! Katilleri aynı isim çıktı
Victor Osimhen İstanbul'a geldi

Galatasaray taraftarının beklediği haber geldi
Esra Erol'daki şeriat tartışması büyüyor: Destici de devreye girdi

Esra Erol'daki şeriat tartışması büyüyor: Destici de devreye girdi
Şeyma Subaşı'nın paylaşımlarında dikkat çeken değişim

Tövbe edip dine yöneldi! Okuduğu kitap dikkat çekti