Van'da yasa dışı bahis operasyonu: 15 tutuklama

Van'da polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonla 20 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 15'i tutuklandı. Operasyonda çok sayıda yasa dışı bahis materyali ele geçirildi.

VAN'da polisin düzenlediği eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonunda gözaltın alınan 20 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, operasyon düzenlendi. 20 Ocak'ta 26 şüphelinin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin adreslerde yaptığı aramalarda çok sayıda materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 5 şüpheli ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.

