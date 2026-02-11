Haberler

Van'da yasa dışı avcılık denetimi; 8 kişiye işlem yapıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Van'da dron destekli denetimlerle yasa dışı avcılık yaptığı belirtilen 8 kişiye idari işlem uyguladı ve 5 tüfeğe el koydu.

DOĞA Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) ekipleri tarafından Van'da dron destekli yapılan koruma ve kontrol faaliyetinde yasa dışı avcılık yaptığı belirlenen 8 kişiye idari işlem uygulandı.

DKMP'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yasa dışı avcılıkla mücadele sürüyor. Van'da ekiplerimizce, zorlu kış şartlarına rağmen yürütülen dron destekli koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında, yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen 8 şahsa idari işlem uygulandı. Denetimlerde yasa dışı avcılıkta kullanılan 5 tüfeğe, mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu. Yaban hayatına yönelik her türlü müdahaleye karşı denetimlerimize aralıksız şekilde devam edeceğiz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
