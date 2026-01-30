Başkale'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Van'ın Başkale ilçesinde yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Belediye çalışanları, hava sıcaklığının düşmesi ve arazinin karla kaplı olması nedeniyle yem bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için çalışma başlattı.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirlenen bölgelere yaban hayvanları için yem bıraktı.

Ekipler, çalışmanın kış boyunca süreceğini bildirdi.