Başkale'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Başkale ilçesinde, hava koşulları nedeniyle zor durumda kalan yaban hayvanları için belediye ekipleri tarafından yem bırakma çalışması başlatıldı. Çalışmanın kış boyunca devam edeceği belirtildi.
Van'ın Başkale ilçesinde yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.
Belediye çalışanları, hava sıcaklığının düşmesi ve arazinin karla kaplı olması nedeniyle yem bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için çalışma başlattı.
Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirlenen bölgelere yaban hayvanları için yem bıraktı.
Ekipler, çalışmanın kış boyunca süreceğini bildirdi.
Kaynak: AA / Zafer Tayfur - Güncel