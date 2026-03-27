Van'da kamyonette 90 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi

VAN'ın Edremit ilçesinde polis ekiplerinin narkotik köpek yardımıyla bir kamyonette yapılan aramada, 90 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri takip ettikleri kamyoneti Edremit ilçesinde durdurdu. Araçta narkotik köpek yardımıyla yapılan aramada, kamyonetin gizli bölmelerine saklanmış 85 kilo 100 gram metamfetamin ile 5 kilo 500 gram skunk ele geçirildi. 1 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı