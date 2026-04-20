Haberler

Van'da 89 kilo 434 gram uyuşturucu ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında toplam 89 kilo 434 gram uyuşturucu madde ile 162,92 litre asetik anhidrit ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Van'da geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 89 kilo 434 gram uyuşturucu ile 162,92 litre asetik anhidrit ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 12-19 Nisan tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 57 kilo 700 gram skunk, 31 kilo 480 gram sentetik uyuşturucu, 254 gram eroin ve 162,92 litre asetik anhidrit maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu
Pakistanlı kaynaklar 'Müzakere olacak' dedi, İran'dan yalanlama geldi

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ederson krizi! Tribünler ayaklandı, kararını verdi

Sirkte dehşet anları: Kafesinden kaçan kaplan seyircilerin arasına daldı

Komando Komutanlığında acı olay! Kursiyer hayatını kaybetti

Aralarında 49 yaş var! Belarus lideri Lukaşenko, genç güzellik kraliçesiyle aşk yaşıyor

Ederson krizi! Tribünler ayaklandı, kararını verdi

Okulu kana bulayan saldırganın arkadaşı: Kalemle elini kolunu deşerdi, sırası kan olurdu

Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı! 15 kişi feci şekilde can verdi

