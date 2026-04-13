Van'da terör soruşturmaları kapsamında 12 zanlı hakkında işlem yapıldı

Van'da terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 5-12 Nisan tarihlerinde yürütülen çalışmalarda 12 zanlı yakalandı.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.