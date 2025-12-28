Van'ın tarihi yapıları karla kaplandı

Van'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından tarihi yapılar beyaza büründü.

Kentte gece başlayan kar, gün boyunca aralıklarla etkisini sürdürdü.

Kar nedeniyle Van Kalesi ve zirvesindeki Süleyman Han Camisi ile Eski Van Şehri'ndeki tarihi cami ve yapılar karla kaplandı.

Karla kaplanan Van Kalesi ve tarihi yapılar dronla görüntülendi.