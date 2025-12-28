Van'ın tarihi yapıları karla kaplandı
Van'da yoğun kar yağışı sonrasında tarihi yapılar beyaza büründü. Kar nedeniyle Van Kalesi, Süleyman Han Camisi ve Eski Van Şehri'ndeki yapılar dronla görüntülendi.
Van'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından tarihi yapılar beyaza büründü.
Kentte gece başlayan kar, gün boyunca aralıklarla etkisini sürdürdü.
Kar nedeniyle Van Kalesi ve zirvesindeki Süleyman Han Camisi ile Eski Van Şehri'ndeki tarihi cami ve yapılar karla kaplandı.
Karla kaplanan Van Kalesi ve tarihi yapılar dronla görüntülendi.