Van'da Tanker ile Otomobil Çarpıştı: 3 Ölü, 3 Yaralı

Güncelleme:
Van'ın Gürpınar ilçesinde tanker ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Van'ın Gürpınar ilçesinde tanker ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Zernek Barajı yakınlarında 34 FNY 206 plakalı otomobil ile 35 ABC 263 plakalı tanker çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İki kişi kaza yerinde hayatını kaybetti, biri ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan biri, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Van Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Trafiğe kapatılan yol, ekiplerin çalışmasının ardından araçların geçişine açıldı.

Haberler.com
