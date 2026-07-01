Van'da sulama kanalına düşen 2 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

VAN'ın Tuşba ilçesinde sulama kanalına düşen 2 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Tuşba ilçesinde Sıhke Gölü yakınında meydana geldi. 2 yaşındaki çocuk henüz bilinmeyen nedenle evin yakınındaki sulama kanalına düştü. Çevredekilerin durumu fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarılan çocuk, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan çocuk, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı