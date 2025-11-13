Van'da Silah Ticareti Operasyonu: 2 Gözaltı

VAN'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, silah ticareti yaptıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Van İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İncealan Mahallesi'nde silah ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerin bulundukları adreslerde yapılan aramada 3 Kalaşnikof piyade tüfeği, 6 Kalaşnikof şarjörü ve 150 adet 7.62 mm çapında mermi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan F.T. (30) ve V.T. (29) hakkında adli tahkikat başlatıldı.