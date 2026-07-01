Şehit ve gazi ailelerine Van gezisi

Van Büyükşehir Belediyesi, şehit ve gazi aileleri için gezi programı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, belirli periyotlar halinde 81 ilden gelen şehit ve gazi ailelerine yönelik gezi programı düzenliyor.

Bu kapsamda, şehit ve gazi aileleri ile çocuklar, Akdamar Adası, Van Müzesi, Van Kedi Evi, Edremit Seyir Tepesi ve Van Kalesi'ne götürüldü.

Rehber eşliğinde yapılan gezide tarihi yapılar hakkında bilgilendirilen katılımcılar, keyifli zaman geçirdi

Program, yemek ikramıyla sona erdi.