Van'da Sağlık Yöneticileri Afet Farkındalık Kampı Düzenlendi
Van'ın Gevaş ilçesinde Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı koordinatörlüğünde 'Sağlık Yöneticileri Afet Farkındalık Kampı' düzenlendi. Afetlere hazırlık amacıyla çeşitli tatbikatlar ve eğitimlerin gerçekleştirildiği kamp, depremin yıl dönümünde yapıldı.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun'un başkanlığında gerçekleştirilen kampa, il genelindeki sağlık yöneticileri katıldı.
Kentte 9 Kasım 2011'de meydana gelen depremin yıl dönümünde yapılan kampta, depremde hayatını kaybedenler anıldı.
Katılımcılar, afet çadırlarının kurulduğu alanda konaklayarak çadır kurma ve toplama uygulamaları ile gece alan taraması etkinliklerine katıldı.
Olası afetlere yönelik masa başı, saha tatbikatlarının yapıldığı, teorik eğitimlerin verildiği programa, jandarma ve AFAD ekipleri destek verdi.
Sağlık hizmetleri bünyesinde kullanılan araçların tanıtımının da yapıldığı program, etkinliklerle sona erdi.