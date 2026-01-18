Van'da silah ve mühimmat ele geçirildi

Van'ın Erciş ilçesinde bir ev ve eklentilerinde yapılan aramada silah ve mühimmat ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Örene Mahallesi'nde şüpheli N.Ş'nin evinde ve eklentilerinde arama yaptı.

Aramada 2 ruhsatsız tabanca, 7 şarjör, 8 fişek ve 3 bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli N.Ş. hakkında adli işlem başlatıldı.