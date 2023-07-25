Van'da PKK'ya ait sığınaklarda büyük miktarda patlayıcı ele geçirildi
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Van'ın Çatak ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait sığınaklarda 102 tüp, 6 kilo amonyum nitrat, 15 metre kablo, 3 akü ve yaşam malzemesi bulundu. Sığınaklar kullanılamaz hale getirilirken, ele geçirilen malzemeler imha edildi.
Van'ın Çatak ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 102 tüp, 6 kilo amonyum nitrat, 15 metre kablo, 3 akü ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen Karataş Çukurları kırsalındaki sığınak ve barınaklara operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 102 tüp, 6 kilo amonyum nitrat, 15 metre elektrik kablosu, 3 akü ve muhteviyatı ile yaşam malzemesi ele geçirildi.???????
Tespit edilen barınak ve sığınaklar kullanılamaz hale getirildi, ele geçirilen malzemeler yerinde imha edildi.