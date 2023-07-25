Üye Girişi
Haberler

Van'da PKK'ya ait sığınaklarda büyük miktarda patlayıcı ele geçirildi

Güncel Haberler

Van'ın Çatak ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait sığınaklarda 102 tüp, 6 kilo amonyum nitrat, 15 metre kablo, 3 akü ve yaşam malzemesi bulundu. Sığınaklar kullanılamaz hale getirilirken, ele geçirilen malzemeler imha edildi.

Van'ın Çatak ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 102 tüp, 6 kilo amonyum nitrat, 15 metre kablo, 3 akü ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen Karataş Çukurları kırsalındaki sığınak ve barınaklara operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 102 tüp, 6 kilo amonyum nitrat, 15 metre elektrik kablosu, 3 akü ve muhteviyatı ile yaşam malzemesi ele geçirildi.???????

Tespit edilen barınak ve sığınaklar kullanılamaz hale getirildi, ele geçirilen malzemeler yerinde imha edildi.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel

Çatak Van PKK Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title