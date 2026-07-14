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Gittiği piknikte dereye düşüp hayatını kaybetti

Gittiği piknikte dereye düşüp hayatını kaybetti
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Van'ın Bahçesaray ilçesinde arkadaşlarıyla piknik yaparken dengesini kaybedip dereye düşen Nihat Yaşa, akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Cansız bedeni 6 kilometre uzakta bulundu.

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde arkadaşlarıyla gittiği piknikte dengesini kaybedip düştüğü derede akıntıya kapılan Nihat Yaşa (46), hayatını kaybetti. Yaşa'dan geriye dün ve bugün arkadaşlarıyla geçerken çekildiği fotoğraflar kaldı.

Nihat Yaşa, İzmir'den ziyaretine gelen arkadaşlarıyla birlikte Bahçesaray ilçesindeki Subaşı mevkisinde pikniğe gitti. Yaşa, burada dengesini kaybedip dereye düştü. Nihat Yaşa'yı kurtarmak için arkadaşları suya girdi. Akıntıya kapılan Yaşa, gözden kayboldu. Arkadaşları bölgedeki vatandaşların da yardımıyla Yaşa için arama çalışması başlattı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. İş makinesinin de kullanıldığı çalışmalarda Nihat Yaşa'nın, düştüğü noktaya 6 kilometre mesafede cansız bedeni bulundu. Sudan çıkarılan Nihat Yaşa'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma sürerken, Yaşa'dan geriye gezi sırasında dün Erçek Gölü'nde, bugün ise Bahçesaray yolunda çektirdiği fotoğraflar kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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