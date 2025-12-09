Van'da otomobilin sazlık alana düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı
Van'ın İpekyolu ilçesinde bir otomobilin kontrolden çıkarak yol kenarındaki sazlık alana düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Van-Özalp kara yolunun 26'ncı kilometresinde, H.İ. idaresindeki 06 ET 7032 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki sazlık alana girdi.
İhbar üzerine kaza yerine UMKE, 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki 4 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Emre Ilıkan - Güncel