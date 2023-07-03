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Van'da operasyonda ele geçirilen elektronik sigara, av tüfeği ve fişekler

Van'da operasyonda ele geçirilen elektronik sigara, av tüfeği ve fişekler

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Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda, elektronik sigara, av tüfeği, kurusıkı tabanca ve fişek ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda, elektronik sigara, av tüfeği, kurusıkı tabanca ve fişek ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 26 Haziran-2 Temmuz'da gerçekleştirilen 2 operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramada, 45 elektronik sigara, av tüfeği, kurusıkı tabanca, 29 fişek ve 18 dolu kartuş ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Necat Hazar - Güncel

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