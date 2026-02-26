Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
Van il genelinde kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Ayrıca, engelli, hamile kamu personeli ve 0-6 yaş çocuğu olan kamu çalışanı anneler idari izinli sayılacak.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte kar yağışı, buzlanma ve sis etkisini sürdürüyor.
Olumsuz hava şartları nedeniyle kent genelinde ilk ve orta dereceli eğitim-öğretim kurumlarında (lise, halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri dahil) eğitime yarın ara verildi.
Engelli, hamile kamu personeli ile 0-6 yaş çocuğu olan kamu çalışanı anneler de idari izinli sayılacak.
Kaynak: AA / Orhan Sağlam