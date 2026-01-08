Haberler

Gevaş'ta okul servisleri denetlendi

Gevaş ilçesinde jandarma trafik ekipleri, öğrencilerin güvenli taşınmasını sağlamak amacıyla 10 okul servisinin denetimini gerçekleştirdi. Kış lastiği kontrolleri yapıldı ve sürücülere uyarılarda bulunuldu.

Van'ın Gevaş ilçesinde jandarma trafik ekiplerince okul servisleri denetlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilerin güvenli şekilde taşınmasını sağlamak amacıyla çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, Dereağzı İlk ve Ortaokulu'nda öğrenci taşımacılığı yapan 10 okul servisi ve sürücüsüne yönelik denetim gerçekleştirildi.

Servislerin kış lastiğini kontrol eden ekipler, sürücülere uyarılarda bulundu.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
