Van'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

Van'ın İpekyolu ilçesinde yangın çıkan müstakil evin bazı kısımları kullanılamaz hale geldi.

Karpuzalan Mahallesi'nde müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangında evin bazı bölümleri ile samanlık ve odunluk kullanılamaz hale geldi.