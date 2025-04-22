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Van'da Minibüs ile Kamyonet Çarpıştı: Ölü ve Yaralılar Var

Van'da Minibüs ile Kamyonet Çarpıştı: Ölü ve Yaralılar Var
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Van-Hakkari kara yolunda meydana gelen kazada bir minibüs ile kapalı kasa kamyonet çarpıştı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Van'da minibüsle kapalı kasa kamyonetin çarpıştığı kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Van- Hakkari kara yolunun Güzeldere Tüneli yakınında yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen kapalı kasa kamyonet çarpıştı.

Kazada ölü ve yaralıların olduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılıyor.

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Kaynak: AA / Zafer Tayfur - Güncel
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