Van'da Mezuniyet Törenine Giden Araç Takla Attı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Van'da Mezuniyet Törenine Giden Araç Takla Attı: 1 Ölü, 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Başkale ilçesinde mezuniyet törenine giden otomobilin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Araçtakilerin Hakkari'ye gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Van'ın Başkale ilçesinde mezuniyet törenine gidenlerin bulunduğu otomobilin takla atması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Van- Hakkari kara yolunun Samandöken mevkisinde Cevdet Arslan yönetimindeki 01 EK 957 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araçtaki Sadullah Özmen hayatını kaybederken, sürücü ile 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araçtakilerin, çocuklarının mezuniyet törenine katılmak için Hakkari'ye gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Otomobilde, üzerinde "Canım kızım başarılarının devamını dilerim. Ailen" yazılı kartın olduğu çiçek, görenleri duygulandırdı.

Kaynak: AA / Zafer Tayfur - Güncel
Ne Sivas ne Kayseri! Kene bir can daha aldı

Ne Sivas ne Kayseri! Kene bir can daha aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel'in kürsüye mazot şişesiyle çıkmasına kayıtsız kalamadı

Özgür Özel'in kürsüye şişeyle çıkmasına kayıtsız kalamadı
Dilan Polat'ın korumasının vurulmasının ardından şoke eden mesaj

Koruması iki gün önce vuruldu! Saldırıyı bakın kim üstlendi
İran, İsrail'e ait Hermes 900'ü 8 füzeyle imha etti

Kutusundan yeni çıkan Hermes 900'ü füzelerle paramparça ettiler
İsrailli gazeteciden skandal sözler: Hamas ve İran'ı yendik, finalde Türkiye var

"Hamas ve İran'ı yendik, finalde Türkiye var"
Güloğlu ailesinde mezuniyet mutluluğu

Gözlerden uzak büyüttüğü kızı mezuniyet heyecanı yaşadı
'Bu gece sürpriz yaşanacak' diyen İran, saldırıya geçti

"Bu gece sürpriz yaşanacak" diyen İran, saldırıya geçti
Fenerbahçe'de flaş ayrılık

Taraftarın sevgilisiydi! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.