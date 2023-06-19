Van'da Yeni Sanayi Sitesi marangozlar bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri ile TOMA'lar tarafından çevre iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Van'da korkutan yangın

Yangın itfaiye ekipleri ile TOMA'lar tarafından söndürüldü.

VAN - Van'da Yeni Sanayi Sitesi marangozlar bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri ile TOMA'lar tarafından çevre iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, sabaha karşı 03.20 sularında Yeni Sanayi Sitesi marangozlar bölümünde meydanda geldi. Geçe bekçisinin yangını fark edip durumu bildirmesi üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba, İpekyolu ve Edremit Grup Amirliği'nden 8 araç ve 22 personel ile Van Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı 2 adet Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı sevk edildi. Yangın, çevredeki iş yerleri ile dışarıdaki ağaçlara sıçramadan TOMA'ların da yardımı ile yaklaşık 2,5 saatlik müdahalenin ardından ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının nerden kaynaklandığı gündüz yapılacak olan çalışmalar sonucu tespit edilecek.