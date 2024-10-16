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Van'da Kaybolan Üniversite Öğrencisi Rojin Kabaiş'in Cansız Bedeni Bulundu

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Van'da kaybolan ve cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni için numuneler İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan ön otopsi işlemlerinde darp ve cebir izine rastlanmadığı belirtildi.

Van'da 27 Eylül'de kaybolan ve dün cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'ten alınan numuneler, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi sınırındaki Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş'in Van Adli Tıp Kurumu'ndaki ön otopsi işlemlerinde darp ve cebir izine rastlanmadığı belirtildi.

Kesici ve ateşli silahla yaralanmaya ya da kemik kırığına ilişkin bir bulgunun tespit edilmediği cesette, uzun süre suda kalmaya bağlı olarak deformasyonun yaşandığı bildirildi.

Boyun, diz ve kol bölümlerinde renk değişikliklerinin olduğu belirlenen Rojin Kabaiş'in cansız bedeninden alınan numunelerin, kesin ölüm nedeninin tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi.

Van'da Kaybolan Üniversite Öğrencisi Rojin Kabaiş'in Cansız Bedeni Bulundu
Kaynak: AA / Mesut Varol - Güncel

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