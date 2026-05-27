Haberler

Van Gölü kıyısında mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Van Gölü kıyısında mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın Gevaş ilçesinde gezi sırasında yollarını kaybederek mahsur kalan 3 kişi, polis ve AFAD ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Van'ın Gevaş ilçesinde gezi sırasında yollarını kaybederek mahsur kalan 3 kişi, polis ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

İnköy Mahallesi yakınlarında, Van Gölü kıyısında geziye çıkan 3 kişi, bir süre sonra yönlerini kaybederek bölgeden uzaklaştı.

Yürüyemeyecek duruma gelen arkadaş grubu, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı gemi adamları ile AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından mahsur kalan kişilere ulaştı.

Emniyete ait bota alınarak İnköy İskelesi'ne getirilen 3 kişi, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım' sözlerine jet yanıt

Özel'den Kılıçdaroğlu'na jet yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır

Erdoğan namaz çıkışı konuştu! Netanyahu için çarpıcı mesaj
'Affetmem' dediği Başarır'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Yarın kurultay kararı al, siyaseti bırakırım

"Affetmem" dediği isimden çağrı geldi: Yaparsan siyaseti bırakırım
Kurbanlık hayvana vicdanları sızlatan muamele! Görenler Bakan Çiftçi'yi etiketledi

Vicdana sığmayan görüntü! İzleyenler Bakan Çiftçi'yi etiketledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayram namazında Acun Ilıcalı da eşlik etti

Erdoğan gazetecilere simit ikram ederken kameraya yansıdı
Yöresel kıyafetleriyle tarihi camide bayram namazı kıldılar

Bayram sabahı ses getiren görüntü
Dorukhan Büyükışık dosyasında beyanlar birbirini tutmadı: Sigara paketi muamması

Dosyada ifadeler birbirini tutmadı: Sigara paketi muamması
Bakan Gürlek: Fenerbahçe kafilesine yönelik 4 Nisan 2015 saldırısı yeniden incelemeye alındı

Bakan Gürlek'ten Fenerbahçe talimatı! Dosya yıllar sonra raftan iniyor