Van'da kayalık alandan düşerek yaralanan çocuk ekiplerce hastaneye kaldırıldı

Van'ın İpekyolu ilçesinde kayalıklardan düşen 14 yaşındaki Nur Said A, yaralanarak mahsur kaldı. AFAD ve sağlık ekipleri, başarılı bir operasyonla çocuğu kurtararak hastaneye kaldırdı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan ve bulunduğu yerde mahsur kalan çocuk, ekiplerce hastaneye kaldırıldı.

İpekyolu ilçesine bağlı Yukarı Gölalan Mahallesi yakınlarındaki kayalık alanda düşen 14 yaşındaki Nur Said A'nın ayağı kırıldı.

Bulunduğu yerde mahsur kalan çocuğun yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye AFAD, 11 Acil Sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin koordineli çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarılan çocuk, olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu
