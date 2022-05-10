Kar yağışı etkili oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kar yağışı etkili oldu

AA - Hüdayi Gümüş - Güncel
 - Güncelleme:

Van'ın Çatak ve Bahçesaray ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

Van'ın Çatak ve Bahçesaray ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

Kent genelinde üç gündür aralıklarla devam eden yağmur yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Çatak ve Bahçesaray ilçelerinde sürülerini meralarda otlatan besiciler, aniden bastıran kar yağışına yakalandı.

Çatak ilçesinde ilkbaharda su seviyesi yükselen Kanisipi Şelalesi'nin bulunduğu dağlık alan da beyaza büründü.

Van-Bahçesaray kara yolunun Karabet Geçidi'nde de olumsuz hava koşulları nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

AA / Hüdayi Gümüş - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title