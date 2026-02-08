Van'da 106 yerleşim yeri ulaşıma kapandı; Bahçesaray'da kar kalınlığı 1 metreyi aştı

VAN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 5 ilçede toplam 106 mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışının en yoğun yaşandığı Bahçesaray ilçesinde kar kalınlığı 1 metreyi aştı.

Van merkezde dün gece yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde ve ilçelere kar yağdı. Kar yağışı nedeniyle Bahçesaray'da 71, Çatak'ta 18, Saray'da 12, Muradiye'de 3 ve Başkale'de 2 olmak üzere toplam 106 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

Kar yağışının en etkili olduğu Bahçesaray ilçesinde kar kalınlığı yer yer 1 metreyi aştı. İş makineleri, ilçeye bağlı Çatbayır Mahallesi yolunu açarken ilerlemekten zorlandı.