Haberler

Van'da Kapalı Alanda Tutulan Kurt Kurtarıldı

Van'da Kapalı Alanda Tutulan Kurt Kurtarıldı
Güncelleme:
Van'da jandarma ekipleri, sosyal medyada paylaşılmış görüntüler sayesinde evinin önünde kapalı alanda tutulan bir kurdu kurtararak Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'ne teslim etti.

VAN'da jandarma ekipleri, bir kişinin evinin önünde kapalı alanda tuttuğu kurdu kurtararak Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'ne teslim etti.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada bir kurdun doğal yaşam alanından alıkonularak, kapalı alanda tutulduğunu gösteren görüntüleri tespit etti. Jandarma ekipleri, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile koordineli yürütülen çalışma sonucu, görüntülerin Özalp ilçesinin Çubuklu Mahallesi'nde yaşayan H.K. (17), isimli kişiye ait olduğu belirlendi. Adrese giden ekipler kapalı alanda tutulan kurdu muhafaza altına alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
